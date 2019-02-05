По новым правилам средства сможет получить только взыскатель и только в России

Средства по исполнительным листам будут перечисляться только взыскателю и только на счета, открытые в России. Такой законопроект, призванный перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж, подготовил Минюст при участии ЦБ, пишет «Коммерсант».



Сейчас документ проходит процедуру согласования с заинтересованными органами власти, отметили в министерстве.



Как пояснили в пресс-службе Минюста, законопроект предусматривает возможность перечисления денежных средств по исполнительному листу исключительно «на счет взыскателя, открытый в банке или иной кредитной организации, осуществляющих деятельность на территории РФ». То есть если иностранная компания или гражданин хочет взыскать средства с российской компании, им потребуется открыть для этого счет в банке, имеющем лицензию Банка России.



Некоторые исключения были сделаны для «добросовестных взыскателей — физических лиц, проживающих за пределами РФ». Им дается возможность перечислять средства напрямую на счета в иностранных банках в случае, если спор был «о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением».

Если при обычном переводе средств банки проверяют легальность трансакций с точки зрения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», то требования по исполнительному листу они обязаны исполнить в любом случае.

В России активизировалась новая схема вывода активов с помощью судов В России в последнее время активизировалась новая схема вывода активов и уклонения от налогов посредством ввоза в Россию официально декларируемых товаров по завышенной стоимости. Она позволяет злоумышленникам в судах разблокировать платежи по сомнительным трансграничным операциям, ранее заблокированные банками, сообщает РБК.

Схема вывода средств выглядит следующим образом. Иностранное юрлицо через суд взыскивает с российской компании долг. Ответчик долг признает, суд выносит решение и выдает исполнительный лист, который предъявляется Федеральной службой судебных приставов. Приставы обращаются в банк для взыскания долга, и средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Сама схема применяется в РФ с 2010 года. Исходно этим пользовались для вывода средств через молдавские банки, поэтому она получила название «молдавская схема». Исполнительные листы применяются и для вывода похищенных киберпреступниками средств.

Однако в том, сможет ли новый законопроект побороть «молдавские» схемы и их аналоги, эксперты сомневаются. Наибольшую критику вызвал документ у юристов. Управляющий партнер адвокатской фирмы «Юстина» Владимир Плетнев считает идею нарушающей принцип свободы передвижения капитала. «Весь мир борется с легализацией, но подобных запретов я ни в одной стране не припомню», — отметил он. Эксперт уверен, что поправки создадут трудности в первую очередь для добросовестных взыскателей, у которых нет счетов в России, тогда как мошенники найдут способ обойти закон.

