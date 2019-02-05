Сразу несколько крупных участников рынка претендуют на создание «дорожных карт» по развитию девяти сквозных технологий, то есть применяемых во всех направлениях программы «Цифровая экономика», сообщил РБК источник, знакомый с ходом ее реализации. Как ранее писал РБК, из федерального бюджета на развитие этих технологий в 2019 году планируется направить более 20 млрд рублей.

«Дорожные карты» по развитию каждой сквозной технологии, к которым планируется привязать финансирование, должны разработать к концу первого полугодия 2019 года, а начать их реализацию — в III квартале 2019-го, сообщала АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за развитие одноименной программы.

Как ранее сообщала АНО, в разработке «дорожных карт» будут участвовать такие компании, как Сбербанк, Mail.Ru Group, «МегаФон», 1С, «Яндекс», Почта России, МТС, Rambler Group, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростех» и «Росатом».

Информация о том, какие компании претендуют на роль оператора «дорожной карты», то есть того, кто будет отвечать за ее разработку, РБК предоставил один из учредителей АНО. Представитель АНО отказался комментировать этот список. Источник, близкий к организации, сообщил, что число интересантов может еще увеличиться.

Представитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин рассказал РБК, что конкурсы на подготовку «дорожных карт» будут проведены госкорпорацией «Росатом» (вместе с «Ростехом» отвечают за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы) до конца февраля на основании федерального закона ФЗ-44. «Исполнителей будет выбирать комиссия. Ими могут стать как отдельные компании, так и консорциумы, кроме того, любые компании, имеющие соответствующие компетенции, смогут войти в экспертные группы по направлениям сквозных технологий», — уточнил он.