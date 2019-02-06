Аналитики не сомневаются: Банк России будет по-прежнему принимать во внимание ситуацию на внешних рынках

Центробанк возьмет паузу и не будет менять ключевую ставку на предстоящем заседании 8 февраля, считают аналитики, опрошенные Банки.ру. Согласно их прогнозам, показатель останется на уровне 7,75% годовых. В 2018 году регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды — в сентябре и декабре. Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

А что теперь с инфляцией?

По предварительным данным Росстата, в январе инфляция разогналась до 1%. Годом ранее рост был всего 0,3%. На динамику повлияло запланированное повышение НДС. Впрочем, опасения инфляционного шока не оправдались, говорит аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин.

«Если смотреть на недельные данные, то инфляционные последствия от повышения НДС были достаточно мягкие. Я боялся, что будет серьезнее — 1,5—2%, — соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа Капитала» Владимир Брагин. — Возможно, та же инфляция на пике в первом квартале окажется ниже чем 5,5—6%, о которых говорил ЦБ. Если это так, то у ЦБ нет необходимости ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы удержать инфляцию в рамках таргета».

Рост цен на уровне нижней границы прогнозного диапазона ЦБ — это результат слабости потребительского спроса, утверждает ведущий аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Никандров. По его словам, Банк России примет этот эффект во внимание.

Беспокойство экспертов вызывает не столько динамика фактической инфляции, сколько инфляционные ожидания населения. В январе показатель достиг 10,4%, разогнавшись за месяц на 0,2 процентного пункта.

​ЦБ допускает разгон инфляции до 6% в 2019 году По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9—4,2% к концу 2018 года.

«Тут есть, безусловно, тревожные сигналы. До конца не просчитан эффект на инфляцию как от повышения НДС, так и от попыток повлиять на инфляционные ожидания населения. Если мы думаем не на перспективу ближайшего заседания, а следующих, то при продолжении этого тренда (рост фактической инфляции и стабильно высоких инфляционных ожиданий) можно прогнозировать, что Банк России в качестве превентивной меры сделает повышение ставки на каком-то из следующих заседаний», — отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Стоит обратить внимание на структуру ожиданий, замечает Тимур Нигматуллин. Показатель инфляционных ожиданий рассчитывается с помощью опросов Банка России. «Большинство респондентов указывают на рост цен на бензин и ослабление рубля, фактор же НДС даже не входит в топ-4 причин. Таким образом, стабилизация цен на топливо и укрепление рубля могут обусловить резкое снижение ожиданий во время следующих замеров, и я бы не фокусировался на нынешних завышенных оценках», — рассуждает эксперт.

Еще один позитивный сигнал — динамика наблюдаемой инфляции. «Наблюдаемая населением инфляция снизилась с 10,2% до 10,1% и впервые с января 2015 года стала ниже инфляционных ожиданий. На наш взгляд, в условиях повышенного информационного шума о росте инфляции тренд наблюдаемой инфляции более важен для принятия решений по ставке», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Однако он соглашается, что вероятность реализации сильных проинфляционных факторов сохраняется.

ЦБ: инфляционные ожидания продолжили умеренно расти в январе Так, в январе инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем до 10,4%.

Внешний фон

Аналитики не сомневаются: Банк России будет по-прежнему принимать во внимание ситуацию на внешних рынках. Среди стандартных факторов — денежно-кредитная политика других центральных банков, цены на нефть, торговые войны и санкции в отношении России.

«По сравнению с предыдущим заседанием ситуация улучшилась, или как минимум не стала хуже в плане санкционных рисков», — говорит Алексей Потапов.

Партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Ольга Хрипченко обращает внимание на динамику нефтяных цен. «Они показывают рост и уже обновили двухмесячный максимум. Это обусловлено санкциями США против Венесуэлы, снижением объемов добычи сланцевой нефти в США и позитивным ходом переговоров по решению конфликта между США и Китаем», — отмечает эксперт.

Риски для развивающихся рынков сохраняются, уверен директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, не стоит переоценивать итоги торгового противостояния США и Китая. «Очередной раунд переговоров снова не привел ни к какому соглашению. Остается также открытым вопрос и о российских санкциях», — констатирует аналитик.

Внешние риски остались, но весь вопрос в том, через что они влияют, подчеркивает Владимир Брагин из «Альфа Капитала». «Канал влияния — следующий: валютный курс и рост инфляционных ожиданий. Сейчас, если опираться на динамику рубля, пока внешние риски не должны формировать дополнительных инфляционных ожиданий», — поясняет собеседник Банки.ру.

Орешкин: влияние повышения НДС на рост цен оказалось ниже, чем ожидали эксперты В то же время министр экономического развития призвал ФАС разобраться с причинами роста цен на продукты, взимание НДС с которых осталось на уровне 10%.

Как себя чувствует рубль?

В январе доллар и евро откатились от декабрьских максимумов. По отношению к основным валютам рубль укрепился почти на 7%. Не повлияло даже решение Банка России возобновить интервенции. 15 января регулятор начал покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, а с 1 февраля увеличил объемы сделок, компенсируя отложенные ранее покупки.

«Если рубль будет укрепляться, это создает ощущение, что инфляция будет ниже. ЦБ тоже нет смысла сейчас повышать ставку, чтобы сделать российский рынок более интересным для иностранных инвесторов», — поясняет Владимир Брагин.

Отмена моратория и возобновление покупок валюты не будут серьезно влиять на решение ЦБ 8 февраля, полагают опрошенные эксперты. «Эффект от интервенций пока не ощутим, а сам их факт скорее позитивен для рынка, так как косвенно свидетельствует об устойчивости макроэкономической ситуации», — отмечает Денис Попов.

«Это скорее сигнал о снижении неопределенности, которую наблюдает регулятор», — соглашается Андрей Никандров.

Сигналы на будущее

Собеседники Банки.ру не ждут от Центробанка явных сигналов о том, как будет изменяться денежно-кредитная политика в будущем. Они обращают внимание на то, что первое заседание совета директоров ЦБ в 2019 году не является опорным — после публикации пресс-релиза брифинг Эльвиры Набиуллиной не планируется.

«Думаю, пока регулятор воздержится от четких сигналов рынку. Окончательного понимания стабилизации инфляции пока нет (пик инфляции ожидается в марте — апреле)», — говорит Денис Попов.

Владимир Брагин соглашается, что конкретика в заявлениях Банка России появится лишь к концу марта.

В своих решениях ЦБ тоже не будет торопиться, уверен Тимур Нигматуллин. «Мы считаем, что текущая ставка 7,75% годовых сохранится на этом уровне ближайшие пять месяцев. Далее ожидается снижение. В третьем квартале — начале четвертого квартала ставка ЦБ снизится до 7,5% годовых, а к концу четвертого квартала может снизиться до 7,25% годовых», — полагает эксперт.

«Ожидать возобновления цикла снижения ставки в этом году довольно оптимистично. Уже стоит смотреть на сроки не раньше первого квартала 2020 года, — говорит Алексей Потапов. — Учитывая рост фактической инфляции, инфляционных ожиданий, Банку России прежде необходимо добиться устойчивого снижения этих показателей».

Юлия КОШКИНА, Banki.ru .

