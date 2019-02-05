Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2019 года составил 3 трлн 903 млрд 502,3 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 55,7 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина России.

Как сообщалось ранее, на 1 января объем ФНБ равнялся 4 трлн 36 млрд 47,6 млн рублей (58 млрд 97,2 млн долларов). Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 132,55 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 января 2019-го достигла 76,3 млн долларов, что эквивалентно 5 млрд 43,2 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств с 1 по 31 января 2019 года составила отрицательную величину, равную минус 132 млрд 545,3 млн рублей.

При этом совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2018 году составил 3 млрд 778 млн рублей (55,76 млн долларов).



Минфин РФ ожидает увеличения объема средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020-м — до 11,37 трлн, в 2021-м — до 14,18 трлн.