В Кремле приняли к сведению данные Росстата о росте ВВП на 2,3% по итогам 2018 года и анализируют, но изучают и другие источники информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Росстат оценил рост ВВП РФ по итогам 2018 года в 2,3%, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ.

«Это вопрос, скорее, к правительству. Это серьезная организация, скажем так, цифра, которая, естественно, основана на глубоком анализе. Ну что касается нас, то мы принимаем к сведению, также тщательно анализируем. Имеются и другие источники получения экспертного мнения по тем или иным параметрам развития», — сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о совпадении данных, Песков сказал, что бывают нюансы, «но вот это требует дополнительного анализа».