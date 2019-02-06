Внешнеторговый оборот России в январе — декабре 2018 года достиг 692,6 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,6%. Такие данные представила Федеральная таможенная служба РФ.

Положительное сальдо торгового баланса составило 211,6 млрд долларов, что на 80,6 млрд больше, чем годом ранее.

Российский экспорт в 2018 году составил 452,1 млрд долларов (плюс 25,6% к 2017-му). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,9% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,1%.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта вырос с 59,3% до 63,7% (в том числе в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья — с 63,4% до 67,6%, в страны СНГ — с 32,9% до 35,9%). По сравнению с 2017 годом стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 35,2%, а физический — на 6,4%.

Доля металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, машин и оборудования, продовольственных товаров и сырья для их производства, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в экспорте за год снизилась.

Российский импорт в 2018 году составил 240,5 млрд долларов (плюс 5,1% в годовом выражении). На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объема, на СНГ — 11%.

Удельный вес машин и оборудования в структуре импорта уменьшился с 48,6% до 47,3%. Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2017 годом возрос на 2%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей (на 9,5%), а грузовых — сократился (на 17,9%).

Кроме того, снизилась с 12,7% до 12,4% доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства.

Увеличился удельный вес продукции химической промышленности, металлов и изделий из них, текстильных изделий и обуви, топливно-энергетических товаров.

Основными торговыми партнерами России в 2018 году среди стран дальнего зарубежья были Китай (товарооборот вырос на 24,5% к январю — декабрю 2017 года), Германия (плюс 19,3%), Нидерланды (плюс 19,4%), Италия (плюс 12,7%), Турция (плюс 15,7%), США (плюс 7,9%), Республика Корея (плюс 29,1%), Польша (плюс 31%), Япония (плюс 17%), Франция (плюс 11,2%).

Увеличился экспорт России во все страны СНГ, кроме Азербайджана и Туркмении. Крупнейшими партнерами РФ по экспорту среди этих стран являются по итогам 2018 года (по убыванию стоимостного объема экспорта) Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан и Азербайджан. В той или иной степени вырос импорт в Россию из всех десяти остальных стран СНГ. Наибольший стоимостный объем российского импорта пришелся в прошлом году на Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, свидетельствуют данные таможенной статистики.



ФТС в среду также представила данные по импорту Россией товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2019 года. По предварительным сведениям, показатель в стоимостном выражении составил около 13,7 млрд долларов (плюс 0,6% к январю-2018).