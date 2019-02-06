Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции», согласно которому Генеральная прокуратура будет вправе направлять запросы в Центральный банк России или в адрес иностранных регуляторов о наличии счетов у лиц, которым запрещено их иметь. Об этом сообщается на сайте президента России.

«Федеральным законом предусматривается возложение на Генеральную прокуратуру Российской Федерации функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура сможет направлять через Центробанк РФ запросы иностранным регуляторам и банкам в том случае, если получить из российских источников информацию не представляется возможным.