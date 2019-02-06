Превалирующее большинство заемщиков, имеющих ипотечный кредит, возвращаются после реструктуризации к обычному графику платежей и больше не допускают просрочек. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, выступая на V Российском ипотечном конгрессе, организованном компаниями «Русипотека» и Cbonds.
«Практика предшествующих программ реструктуризации, которые имели место в России и хорошо работают за рубежом, говорит о том, что если заемщику дать возможность в этой ситуации «выдохнуть», заняться поиском работы либо другими его неотложными проблемами, то значительное число — от 80% до 90% клиентов возвращается в обычный график платежей и продолжает далее нормально обслуживать кредит. Таким образом, эта временная передышка выгодна всем», — обратил внимание Мамута, имея в виду и заемщиков, и банки-кредиторы.
Напомним, недавно ЦБ РФ озвучил свою идею законопроекта, который вводит право ипотечного заемщика на платежные каникулы в рамках заключаемого кредитного договора. Новелла должна дать уверенность заемщикам, что в случае развития неблагоприятной ситуации у них будет некий «период безопасности», в течение которого они смогут спокойно решать свои дела без выселения из ипотечного жилья.
Регулятор предлагает дать заемщикам возможность самим решать, будут ли они полностью приостанавливать выплаты или только снизят сумму платежа.