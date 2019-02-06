Доля залоговых кредитов (ипотеки и автокредитов) в общей структуре задолженности россиян достигла 50%. Об этом сообщил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в ходе V Российского ипотечного конгресса, организованного компаниями «Русипотека» и Cbonds.

«2019 год мы начинаем с отметки в 50% — это доля залогового кредитования во всем розничном кредитовании. Такого еще ни разу не было в России, — заявил Шикин. — Это говорит о том, что и заемщики, и кредиторы движутся в сторону стабильного, менее рискованного развития».

По данным того же НБКИ, еще в начале 2014 года данный показатель находился на уровне 38% и планомерно рос из года в год.