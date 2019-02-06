За последние десять лет российские банки выдали 8,5 млн ипотечных кредитов, по сути, охватив все домохозяйства с доходами более 70 тыс. рублей. Такое мнение выразила предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова в ходе V Российского ипотечного конгресса, организованного компаниями «Русипотека» и Cbonds.

По ее словам, доля таких домохозяйств в российской экономике составляет 7,2%.

«Когда ипотечная ставка более 12% годовых, эти домохозяйства практически не заходят в ипотечные сделки», — обращает внимание Ушкова.

Таким образом, ставка в 12% годовых и выше для таких заемщиков непривлекательна. В то же время, говорит глава Абсолют Банка, для домохозяйств с меньшим доходом ставка 12% годовых представляет слишком большую долговую нагрузку. Но именно за счет этих клиентов будет идти дальнейший рост ипотечного рынка в России.

«Банки будут вынуждены кредитовать менее качественных заемщиков», — заключает Ушкова.