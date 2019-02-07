В России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.

Он подтвердил, что главное отличие новой системы в том, что ИПК — это собственность работника, что дает ему ряд преимуществ.

«Да, это ключевой момент. Суммы, которые станут формироваться в виде ИПК, изначально будут собственностью человека. И это право сохраняется при передаче средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для организации инвестирования. То есть они будут передаваться в доверительное управление», — рассказал Воронин.

По его словам, эти средства будут полноценно наследоваться. «Только если пенсия уже назначена, причем пожизненно, остаток средств наследоваться не сможет. Ведь в этом случае НПФ или страховая компания берут на себя финансовые риски — они обязаны выплачивать пенсию даже в случае, если индивидуальный капитал будет исчерпан. При этом если гражданин выберет срочную пенсионную выплату, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам», — пояснил финомбудсмен.

Кроме того, средства ИПК можно будет тратить на лечение. При этом Воронин подчеркнул, что речь идет о действительно тяжелых, угрожающих жизни заболеваниях. Будет утвержден фиксированный список, который подготовит Минздрав, уточнил он.

«Например, онкологические заболевания. Потому что в таком случае отвлекать средства на накопление несправедливо и, наверно, даже безнравственно. Лучше использовать имеющийся капитал на операцию, лекарства. Единственное ограничение, чтобы исключить обналичивание денег, потратить их можно будет исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией», — указал Воронин.

Вопрос с внесением средств, а также с переходом человека из одного НПФ в другой будет решаться с помощью единого центрального оператора, через которого проходят все платежи. «Через него же будут фиксироваться переходы от одного работодателя к другому, чтобы здесь тоже не возникало проблем. Потому что если работодателю нужно будет напрямую переводить средства своих работников, состоящих в разных НПФ, чисто технически это сложно и обременительно», — пояснил собеседник газеты.

При намерении поменять НПФ работнику нужно будет написать заявление через своего работодателя тоже центральному оператору. «Это отсечет возможность злоупотреблений, с которыми регуляторы боролись все годы существования прежней системы — когда люди непонятным для них образом оказывались переведенными из одного НПФ в другой, иногда по поддельным заявлениям», — полагает Воронин.

Он подчеркнул, что в новом законопроекте при переходе из одного НПФ в другой средства будут переведены целиком, без потери доходности, но сохраняется пятилетний срок для их перевода — «чтобы фонд мог спокойно завершить инвестиционный процесс и «не выдергивать» средства немедленно».

По словам Воронина, новая накопительная система — формирование ИПК — будет серьезно отличаться от прежней. В частности, до сих пор весь тариф целиком — и на страховую пенсию, и до 2014 года на накопительную — вносил работодатель. В новой системе накопительный пенсионный взнос должен будет платить сам работник, из своего личного заработка.

При этом финомбудсмен назвал принципиальным моментом то, что новая система не связана с обязательным пенсионным страхованием. «В ней не будет механизма принуждения», — сказал Воронин. По его словам, работник сам сможет выбирать НПФ, инвестиционный план, сравнивать условия, предлагаемые разными фондами, а государство в лице регулятора ЦБ по-прежнему будет контролировать деятельность НПФ.

Кроме того, будет работать система защиты накоплений. В целом, резюмирует он, человек будет гораздо более самостоятелен и свободен в принятии решений. «К тому же в прежней модели пенсионные накопления не были собственностью гражданина. А индивидуальный пенсионный капитал ему принадлежит, и это дает будущему пенсионеру определенные преимущества», — подчеркнул Воронин.

Он также отметил, что любой участник может принять решение о выходе или о приостановлении своего участия в системе. «По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства», — пояснил финомбудсмен.

Россиян с низкой заработной платой не будут по умолчанию подключать к системе ИПК Россияне, заработная плата которых будет ниже установленного законом значения, то есть низкооплачиваемые работники, не будут автоматически подключаться к системе формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен) и бывший советник главы Банка России по совершенствованию пенсионной системы Юрий Воронин.

На вопрос, как предполагается разделить тех, кто захочет использовать право на формирование пенсионного капитала, и тех, кто не захочет, он ответил: «Будет сделан водораздел. Самый простой — по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить».

Сумма отсечения, по его словам, пока обсуждается. «Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве», — сообщил Воронин.

Он добавил, что законопроекты уже готовы, предстоит их общественное обсуждение.