Минфин сформировал предварительный портфель заявок от частного бизнеса на участие в национальных проектах в рамках реализации майского указа Владимира Путина. Оценка проектных инициатив от бизнеса — 60 трлн рублей. Порог вхождения инвесторов в проекты снижен втрое — до 1 млрд рублей, сообщает РБК.



Эти проекты прорабатываются для реализации в режиме, предусмотренном законопроектом о защите и поощрении капиталовложений. Документ дает бизнесу право подписать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций.

«Список проектов формируется. По конкретным инвестиционным заявкам мы вышли на число больше 200. Объем собственных инвестиций бизнеса предполагается на уровне 3–5 триллионов рублей», — сообщил изданию замминистра финансов Андрей Иванов.

По словам замглавы Минфина, заявок, поданных в виде «проектных инициатив на уровне бизнес-идей», существенно больше. «Это сотни проектов на почти 60 триллионов рублей. Но когда мы переходим от идей к бизнес-моделям, ряд инициатив пока откладывается. У нас уже появилось такое понятие, как замороженная инициатива», — пояснил он.



По оценке Иванова, чтобы увеличить инвестиции в основной капитал на 25%, требуется за шесть лет собрать дополнительно 21–25 трлн рублей. «Мы с этим легко справимся, если бизнес доверит свои ресурсы нашей юрисдикции», — заключил он.

Проект закона «О защите и поощрении капиталовложений в России», который гарантирует компаниям неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги, Минфин разработал в августе. Накануне документ обсуждался на комитете Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал РБК представитель союза и подтвердил Иванов.



Большинство участников заседания посчитали законопроект эффективным инструментом стимулирования роста инвестиций, сказал представитель РСПП. Для отбора инвестпроектов создана рабочая группа. В ее состав вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РСПП Александр Шохин, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса.