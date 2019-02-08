Доллару пока нет и еще долго не будет альтернативы, но при этом дедолларизация необходима и является стратегически верным шагом. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС .



«Когда же наслаиваются валютные риски, имеет смысл проявлять беспокойство. Пока меньшая часть государственного долга России в рублях, но сейчас его доля начинает возрастать. И это верное решение на макроуровне. Другое дело, что доллару сегодня нет альтернативы и еще долго не будет, как бы ни старались остальные страны. В ближайшие десятилетия ситуация, на мой взгляд, сильно не изменится. Но это не означает, что делать ничего не следует», — отметил он.

По словам Грефа, в последнее время кредитная организация значительно меньше кредитует в долларах. «И трансакционные активности в американской валюте, проводимые через нас, тоже сильно упали. Если же говорить о накоплениях людей, доллар по-прежнему один из основных защитных активов, и народ не торопится избавляться от него. Строго говоря, хеджирует валютные риски и правильно делает. Важно не подогревать панические настроения разговорами об отмене хождения валюты в стране. Ни в коем случае нельзя ничего запрещать и ограничивать. Как только чуть-чуть погрозим пальчиком, люди тут же вытащат деньги и спрячут под матрас. На всякий случай. Чтобы целее были. Горький опыт есть», — сообщил Греф.

Глава Сбербанка также рассказал, что личные сбережения держит в рублях, долларах, евро и швейцарских франках. Большую часть портфеля составляют доллары и рубли, меньшую — евро и франки. «Валютный портфель составляет процентов 60, остальное храню в рублях», — пояснил он.

По мнению Грефа, дедолларизация — стратегически очень правильная мера. «Сегодня доллар — монополист в мире, а любая монополия — зло», — заключил глава Сбербанка.