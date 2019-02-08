Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2—1,7% в 2019 году. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что выше прогноза ЦБ в 1,5—2%. Однако в последние месяцы 2018-го рост деловой активности замедлился, отмечается в релизе.



«Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2—1,7% в 2019 году. Повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер», — пояснили в ЦБ.

Напомним, Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

