Банк России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию в январе как умеренное. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Годовая инфляция в январе 2019 года соответствовала нижней границе ожиданий Банка России», — отмечается в релизе.

По оценкам ЦБ, в январе темп роста потребительских цен ускорился до 5%. В декабре показатель был на уровне 4,3% годовых.

«Существенную роль в повышении инфляции в январе сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5% (с 4,7% в декабре 2018 года). Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 — первой половине 2018 года. Кроме того, завершается подстройка цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля», — указано в документе.

Регулятор не изменил прогноза относительно динамики инфляции. Ожидается, что эффект от повышения НДС полностью проявится в апреле. Инфляция ускорится в первом полугодии и к концу года составит 5—5,5%. Максимальный рост цен будет зафиксирован в первом полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020-го.

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.