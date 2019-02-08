Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Банк России может понизить ключевую ставку на 25—50 базисных пунктов в конце текущего года, если инфляция сохранится в рамках прогноза. Об этом говорится в обзоре главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

По мнению Полевого, инфляция достигнет пика — 5,8% — во II квартале 2019 года, затем будет снижаться до уровня 4,7—4,9%, а к 2020 году стабилизируется на уровне 3,8—4%. «Таким образом, существует вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов или даже на 50 базисных пунктов в сентябре — декабре текущего года, если инфляция сохранится в рамках прогноза», — отмечает эксперт. «На данный момент Банк России занял выжидательную позицию, принимая во внимание тот факт, что влияние от повышения НДС на инфляцию станет яснее к апрелю 2019 года», — добавил он.

Банк России 8 февраля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Поясняя решение, ЦБ указал, что инфляция в январе 2019 года — 5% в годовом выражении — соответствовала нижней границе ожиданий регулятора, а вклад повышения НДС в темпы роста потребительских цен был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля. Регулятор отметил, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ставки в прошлом году.