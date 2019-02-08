Основной объем финансового обеспечения законопроекта об устойчивой работе Рунета уже предусмотрен федеральным бюджетом, с заключением Счетной палаты РФ о том, что его реализация потребует дополнительных расходов, нельзя согласиться, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Накануне стало известно, что в своем отзыве СП РФ не поддержала законопроект об устойчивости Рунета, так как, по мнению ведомства, его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

«Определенный объем финансирования, а именно 1,842 миллиарда рублей, уже заложен в расходные статьи федерального бюджета на 2019—2021 годы на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также на создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования в рамках раздела федерального бюджета «Национальная экономика» (государственная программа «Информационное общество»)», — сказал Клишас.

Счетная палата не поддержала проект об устойчивом Рунете из-за риска удорожания услуг В целом ведомство инициативу не поддержало.

Также, отметил он, проектом «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», объем реализации которой на три года составит более 20 млрд рублей, также предусматриваются меры, направленные на анализ схемы маршрутизации интернет-трафика и определение возможных угроз для российского сегмента Интернета.

«Следовательно, покрытие части расходов на реализацию предлагаемых законопроектом мер уже предусматривается программой «Цифровая экономика Российской Федерации», — подчеркнул сенатор.