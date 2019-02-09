Минэкономразвития разработало единые правила для всех видов электронных торгов, будь то приватизация, реализация имущества, арестованного за долги, или продажа имущества в ходе процедуры банкротства. Законопроект министерства предусматривает перевод всех торгов государственным и муниципальным имуществом на единую универсальную электронную процедуру через электронные торговые площадки, отобранные правительством. Документ опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Электронные торги в России регламентируют более 40 актов, пишет министерство в пояснительной записке, единых правил не существует. Пробелы в законодательстве приводят к неэффективному распределению государственного имущества и злоупотреблениям чиновников.

По оценке ФАС, самые распространенные нарушения — отсутствие извещений о торгах. Каждый месяц на торги по всей стране выставляется порядка 100 тыс. лотов. При этом на официальном сайте правительства torgi.gov.ru появляется менее 50 тыс. торгов на общую сумму до 20 млрд рублей, отмечает Минэкономразвития (с 2010 года на нем реализовано около 1,9 млн лотов на общую сумму более ‎2 трлн рублей). Среди распространенных нарушений на торгах: неполная или недостоверная информация, лишние требования, необоснованный отказ в допуске к участию в торгах, нарушение порядка определения победителя. Действующий порядок приводит к неэффективной продаже имущества и «злоупотреблениям среди государственных и муниципальных служащих», отмечает МЭР.

Минэкономразвития предлагает создать единый реестр операторов электронных торгов. Это позволит участникам торгов аккредитовываться автоматически на всех площадках, а не на каждой по отдельности, как сейчас. При этом законопроект запрещает взимать плату за аккредитацию, закрепляет единые требования к заявке на торги и общий порядок публикации результатов.

Торги имуществом будут проходить на площадках, утвержденных правительством для проведения госзакупок, следует из законопроекта. Сейчас в их число входят восемь операторов, в том числе «Российский аукционный дом», торговые площадки Сбербанка и Газпромбанка. В целом же площадок больше, зачастую они служат для продажи имущества частных компаний (некоторые крупные корпорации, например «Северсталь», имеют свои площадки).