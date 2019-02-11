Средняя ставка по ипотеке в ходе реализации проекта «Жилье и городская среда» может снизиться к 2024 году до 7,9% годовых, такие данные приводятся в документе, опубликованном на сайте правительства.

Так, предполагается, что в течение пяти лет ставка по ипотеке будет снижаться следующим образом. В 2019 году средняя ставка составит 8,9% годовых, в 2021-м — 8,5% годовых, к 2024 году ставка достигнет 7,9%. В качестве базового значения используется ставка 10,6% годовых.

Кроме того, правительство рассчитывает, что количество предоставленных ипотечных кредитов к 2024 году вырастет вдвое — до 2,26 млн кредитов при базовом значении 1,1 млн. В 2019-м предполагается, что число ипотечных кредитов составит 1,56 млн, в 2021-м — 1,6 млн. К окончанию пятилетки предполагается, что на покупку недвижимости на первичном рынке будет выдаваться 1,1 млн ипотечных кредитов от общего числа.

Правительство планирует к 2024 году устранить долевое строительство без применения счетов эскроу.