Бюджет нацпроекта по цифровой экономике составляет 1 трлн 634,9 млрд рублей, из которых 1 трлн 99,6 млрд предполагается потратить из федерального бюджета. Такие данные представлены в опубликованных в понедельник на сайте Кабмина информационных материалах о национальных проектах по 12 направлениям стратегического развития, установленным указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Целями проекта заявлены увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом — с 1,7% до 5,1% ВВП; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В бюджете нацпроекта наиболее существенные расходы приходятся на информационную инфраструктуру (772,4 млрд рублей), цифровые технологии (451,8 млрд) и цифровое госуправление (235,7 млрд); 143,1 млрд рублей планируется потратить на кадры для цифровой экономики.

Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу в Интернет, в 2024 году составит 100% против базового значения в 30,3%. Доля домохозяйств с ШПД вырастет с базовых 72,6% до 97% в 2024-м. План по созданию сетей связи 5G в городах с населением более 1 млн человек предусматривает наличие одного такого города в 2020-м и уже десяти в 2021-м.

Согласно предусмотренному нацпроектом календарю событий, в текущем году, в частности, будет законодательно закреплен правовой статус российского сегмента Интернета, его инфраструктуры, порядок ее функционирования; обеспечено нормативное регулирование развития цифровой экономики в части удаленной биометрической идентификации и облачной подписи, легализации смарт-контрактов, защиты прав потребителей для бизнес-ангелов, подходов к управлению общедоступными данными и государственными реестрами; будет утверждена концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020.

В 2020-м будет создана система отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая «Интернет вещей»; законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые в РФ и создаваемые на территории страны; разработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система «Федеральный портал пространственных данных».

В 2021 году в числе прочего будет обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг/сервисов в цифровом виде; создано типовое автоматизированное рабочее место госслужащего на базе отечественного ПО; введена в промышленную эксплуатацию государственная единая облачная платформа.

В 2022-м будет создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках проекта «Цифровая Земля».

В 2023-м, как предполагается нацпроектом, будет внедрен межведомственный электронный документооборот с применением электронной подписи в деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти; создана платформа для обмена информацией между государством, гражданами, коммерческими и некоммерческими организациями (инфраструктура «Цифровой профиль»).

В 2024 году в том числе будет создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; начнет функционировать «электронный паспорт» гражданина РФ; будет создана система спутниковой связи «Экспресс-РВ» с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах; будет создана единая электронная картографическая основа.



Куратор нацпроекта «Цифровая экономика» — зампред правительства РФ Максим Акимов, руководитель — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, администратор — замминистра Евгений Кисляков.