Российские банки в качестве средства решения проблемы так называемого зарплатного рабства предлагают малореальный план исключения руководителей компаний из процесса выбора кредитной организации для перечисления зарплат работникам, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Банкиры предлагали создание единого зарплатного реестра и отсечение от этого процесса руководителя организации. Причем они предлагали систему, которая отработана, якобы, в Великобритании. Честно говоря, не представляю, как можно обойти руководителя в этом процессе», — ответил Аксаков на вопрос, как банкиры предлагают решить проблему «зарплатного рабства».

«Понятно, что работникам могут дать анкеты. Если будет несколько банков — это одна ситуация, а если просто анкета, куда он сам должен вписывать банк, это другая ситуация. Он и сейчас может указать любой банк, куда хочет перечислять зарплату, но это не всегда происходит», — пояснил глава комитета Госдумы по финрынку.

Также, по словам Аксакова, на проработку соответствующего законопроекта уйдет не менее месяца. «Пока вопрос обсуждается, нет формулировок, как это можно реализовать», — пояснил он.

Инициатива создания единого зарплатного реестра в РФ несет в себе риски получить зарплату с задержкой, заявляла, в свою очередь, в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор получил предложение банков рассмотреть создание в РФ зарплатного реестра, однако считает, что в этой идее больше недостатков, чем преимуществ.

Ранее стало известно, что банкиры предлагают использовать недавно запущенную Центробанком систему быстрых платежей. Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона. Так, вся информация от работодателей о начислении зарплаты может собираться в ЦБ, а регулятор будет ее анализировать и направлять сведения по начислению денег в банки, которые выбрали сотрудники предприятий, описал одну из возможных схем начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич газете «Известия».