На российском рынке автокредитования во втором полугодии 2018 года началась стагнация — рост выдачи автокредитов за последние несколько лет фактически остановился. Об этом в своем исследовании сообщило Национальное бюро кредитных историй.

«Так, во второй половине 2018 года в кредит было продано 420 тысяч автомобилей, что на 0,1% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (420,5 тысячи единиц). При этом в первом полугодии 2018 года картина была совершенно иной — рост выдачи автокредитов в этом периоде по сравнению с первым полугодием 2017 года составлял 26,5%», — говорится в сообщении НБКИ.

Кроме того, по данным «Автостата», темпы продаж новых легковых автомобилей во втором полугодии 2018 года снизились с 16,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) до 8,4%.

НБКИ отмечает, что впервые за последние годы сократилась доля «кредитных» автомобилей в структуре продаж.

«На это указывает сопоставление данных НБКИ об автокредитах и аналитического агентства «Автостат» о динамике объемов авторынка. Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит во втором полугодии 2018 года, отнесенная к рынку новых машин, составила 47,46%, существенно снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 4,07 процентного пункта (во втором полугодии 2017 года — 51,53%)», — отмечается в сообщении.