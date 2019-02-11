Минэкономразвития РФ считает обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) одной из приоритетных мер по развитию российского экспорта деловых услуг. Об этом говорится в проекте стратегии развития экспорта услуг до 2025 года (есть в распоряжении ТАСС), который Минэкономразвития уже направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства и представителям бизнеса.

Также Минэкономразвития предлагает внести изменения в законодательство в части применения налоговых вычетов по уплате НДС для российских организаций, привлекающих российские субподрядные организации для работы над проектами на территории иностранных государств, а также для российских организаций, работающих по EPC-контрактам (Engineering, procurement and construction — способ контрактования в строительной отрасли).

Кроме того, по мнению министерства, для успешного развития экспорта деловых услуг необходимо увеличение предельного размера нормируемых расходов на рекламу, а также представительских расходов, учитываемых в расходах организации при расчете налоговой базы. Ведомство предлагает упразднить двойное налогообложение для физических лиц (НДФЛ), работающих по трудовому договору за рубежом с сохранением статуса резидента.

Деловые услуги охватывают следующие виды услуг: научные исследования и разработки, включая продажу результатов научно-исследовательских разработок; профессиональные и консультационные услуги в области управления (юридические услуги, услуги по аудиту, бухгалтерскому учету и оптимизации налогообложения, консультационные услуги и услуги по связям с общественностью, реклама, маркетинг, изучение общественного мнения и т. д.); технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги (объединяют операционный лизинг, услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях, услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых).

Минэкономразвития ожидает, что к 2024 году среднегодовые темпы прироста экспорта деловых услуг составят 10,8%. Таким образом, к 2024 году общий объем экспорта деловых услуг достигнет 25,9 млрд долларов.