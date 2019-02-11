Отмена экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых в РФ повлечет значительный рост затрат авиакомпаний. Об этом говорится в проекте Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года (есть в распоряжении ТАСС).

«Основной проблемой авиаперевозчиков в настоящее время является резкий рост стоимости авиакеросина в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Отмена экспортной пошлины и увеличение налога на добычу полезных ископаемых повлечет значительный рост затрат авиакомпаний», — говорится в документе.

Минэкономразвития отправило на рассмотрение этот проект в заинтересованные ведомства, а также представителям бизнеса.