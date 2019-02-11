Международное рейтинговое агентство Fitch поднимет рейтинг России в пятницу, пишут в обзоре аналитики Газпромбанка. «Вероятность повышения высока», — указано в документе.

Рейтинг России по шкале Fitch сейчас находится на инвестиционном уровне «ВВВ-». В августе агентство подтвердило оценку с «позитивным» прогнозом. Согласно методологии Fitch, повышение рейтинга до «ВВВ» будет означать низкие ожидания относительно кредитных рисков.

Среди факторов, которые могут привести к улучшению рейтинга, Газпромбанк называет финансово-бюджетные показатели России и уровень резервов.

«В своем пресс-релизе Fitch ожидало, что профицит федерального бюджета составит 1% ВВП, тогда как фактический профицит составил 2,8%», — указывают аналитики. Они также обращают внимание, что в 2018 году международные резервы России выросли на 35 млрд долларов до 467 млрд. Рост продолжился и в начале 2019 года.



Впрочем, позитивный эффект от повышения рейтинга не окажет серьезного влияния на рынок, считают в Газпромбанке. Оценка Fitch уже находится в инвестиционной категории.