Чистый отток капитала из России в январе 2019 года составил 10,4 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.



«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 10,4 млрд долларов США. Международные резервы страны вследствие возобновления приобретения валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в результате операций увеличились на 1,9 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

По предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2019-го составило 11,8 млрд долларов и уменьшилось по сравнению с январем 2018-го на 1,1 млрд долларов «в результате снижения экспорта товаров на фоне сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета платежного баланса».