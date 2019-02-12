В ближайшие годы российские жертвователи и благотворительные организации получат новые налоговые льготы, следует из проекта концепции совершенствования сферы благотворительности в России до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации на 2019—2020 годы, подготовленных Министерством экономического развития (копия есть у РБК). Часть предложений была подготовлена сотрудниками Высшей школы экономики.

Обсуждение проекта с представителями благотворительных организаций назначено на 12 февраля. Минэкономразвития прежде собирало предложения благотворительных организаций, знает председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике Елена Тополева-Солдунова, которая будет участвовать в обсуждении концепции.

Как следует из проекта, его цель — преодоление недоверия населения к благотворительной деятельности, создание налоговых льгот для благотворителей и благотворительных организаций и «трансформация благотворительности в образ жизни большинства». Авторы документа отмечают, что необходимо избавиться от разрыва между числом граждан, заявляющих о потенциальной готовности участвовать в благотворительности, и количеством реально вовлеченных в эту деятельность.

В июле 2019 года МЭР планирует внесение в Государственную думу законопроекта, расширяющего налоговые стимулы для жертвователей.

Минэкономразвития описало в концепции налоговые льготы для благотворителей и благотворительных организаций. Сейчас жертвователь может получить социальный налоговый вычет — предложено упростить этот механизм в случае, если пожертвование осуществлено через краудфандинговые платформы.

Кроме того, предлагается «установить особый порядок получения сумм возврата при получении социального налогового вычета».