В марте — мае 2019 года Минэкономразвития ожидает, что инфляция может достигнуть пиковых значений в 5,5—5,7% в годовом выражении. Соответствующий прогноз опубликован в докладе ведомства «Картина экономики».

По итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%, отмечается в докладе.

В январе 2019 года инфляция составила 1% в месячном выражении (к декабрю 2018-го). Годовая инфляция в январе (к январю 2018 года) составила 5%. Также в МЭР считают, что эффект от повышения НДС оказался менее выраженным, чем ожидалось.

Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5% Месячная инфляция с декабря 2018 года составила 1%.

«С учетом данных за первые несколько дней февраля, показывающих замедление среднесуточного темпа роста цен, можно сделать вывод о том, что эффект от повышения НДС оказался меньше предварительных оценок», — отмечается в сообщении.

Значимый вклад (рост на 0,24 процентного пункта) в инфляцию в январе внесла индексация регулируемых цен и тарифов. Позже динамика тарифов окажет понижательное давление на годовую инфляцию в силу более низкого уровня индексации по сравнению с прошлым годом.