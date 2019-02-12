Ускорение роста ВВП до 2,3% по итогам 2018 года является неустойчивым и обусловлено разовыми факторами. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

«По данным Росстата, рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, что превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз. Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым», — говорится в сообщении.

В 2019 году ожидается замедление экономического роста до 1,3%. По прогнозу ЦБ, рост ВВП в этом году составит 1,2—1,7%.