В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США»

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о «суверенном Интернете». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдумы.

«В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

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На операторов связи возлагается обязанность при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Также законопроектом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета. Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности Интернета и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство РФ.