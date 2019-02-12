Абсолютное большинство российских регионов снизили долг по итогам 2018 года и, скорее всего, выполнили условия реструктуризации бюджетных кредитов. Совокупное снижение долга всех регионов составило 5% (109 млрд рублей). Такие данные приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, отмечая, что «такой значимый результат был достигнут во многом благодаря высоким ценам на сырье и, следовательно, росту налоговых поступлений».

В частности, 66 регионов сократили общий долг на 169 млрд рублей (лидер — Кемеровская область, сократившая свой долг на 22,6 млрд, или 40%), рост долга 16 регионов составил 60 млрд (половина этой суммы приходится на Московскую область), еще у трех субъектов РФ объем долга не изменился. Совокупное снижение долга в 2018-м почти втрое превысило результат 2017-го (38 млрд рублей), а количество регионов, не сумевших уменьшить долг, в 2018-м сократилось вдвое (16 против 31 в 2017-м).

Доля бюджетных кредитов в долге регионов стала сокращаться, поскольку началось погашение реструктурированных кредитов (по 5% в 2018 году для участников программы) при прекращении выдачи новых бюджетных кредитов. Как напоминают в АКРА, 2018-й стал первым полным годом исполнения соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, заключенных между Минфином России и большинством регионов в 2017-м. С 2018 года Минфин перестал выдавать долгосрочные бюджетные кредиты, а участники реструктуризации обязаны снижать долговую нагрузку, то есть соотношение долга и налоговых и неналоговых доходов (ННД), приблизительно на 2% в год.

За 2018 год задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 7%, по банковским — на 5%, долг по ценным бумагам вырос на 0,5%.

Снижение долга происходит на фоне увеличения налоговых поступлений, в частности по налогу на прибыль (плюс 23% в годовом выражении по поступлениям в бюджетную систему за девять месяцев). «Самые быстрые темпы роста поступлений среди отраслей, вносящих максимальный вклад в ННД, продемонстрировали сектор добычи полезных ископаемых и смежные с ним отрасли. Причина — высокая рублевая стоимость сырья, — указывают аналитики. — В результате лидерами по снижению долга в основном стали сырьевые регионы».

В пяти регионах рост долга был больше роста доходов, но в трех из них долговая нагрузка была невысокой (в Тюменской области, Приморском крае и Московской области). Хабаровский край существенно нарастил рыночный долг, и его итоговая долговая нагрузка, по оценкам АКРА, также выросла на 7% в 2018-м по сравнению с показателем годом ранее. Однако сведения об условиях участия Хабаровского края в программе реструктуризации отсутствуют. Мордовия, уже нарушавшая по итогам 2017 года соглашения о реструктуризации, не смогла снизить долг и в 2018-м.

«Большинство регионов справились с условиями реструктуризации, поэтому досрочно возвращать бюджетные кредиты в текущем году им не придется. Некоторые регионы смогли перевыполнить план снижения долговой нагрузки», — заключают эксперты.

Но они предупреждают, что добывающим регионам поддерживать такой темп снижения долга не позволит прогнозируемое снижение цен на сырье. «Неопределенность источников финансирования национальных проектов в рамках новых майских указов не даст возможности остальным регионам управлять бюджетными расходами. В результате темп снижения долговой нагрузки регионов в 2019 году замедлится», — прогнозирует АКРА.