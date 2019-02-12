Министерство финансов России объяснило слова замминистра финансов Ильи Трунина о прекращении амнистии капитала. На данном этапе Минфин занимается подготовкой новых условий по амнистии. Соответствующий комментарий предоставила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на данный момент Минфин разрабатывает поправки в Налоговый кодекс о продлении амнистии капитала.

«В соответствии с поручением Минфин подготовит изменения, по которым условия следующего этапа амнистии предусматривают, что если физическое лицо переводит либо деньги в Российскую Федерацию, либо свои холдинговые структуры в САРы, то оно сможет воспользоваться амнистией и после 1 марта 2019 года, еще в течение одного года. То есть под амнистией в данном случае подразумевается предоставление гарантий освобождения от налоговой, уголовной, административной ответственности за недекларирование ранее своего имущества, счетов и доходов в случае выполнения следующих условий — перерегистрации активов в САР и возврата денег в Россию», — говорится в сообщении.