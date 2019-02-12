В Кремле не комментируют проект закона об устойчивости Рунета, над документом работают эксперты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент идут экспертные дискуссии, они продолжаются, и правительство участвует, и другие эксперты, и парламентарии, поэтому в данный момент я бы не стал что-то говорить от администрации президента», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать законопроект.

Говоря о поправках, которые мог бы предложить Кремль к этому документу, Песков подчеркнул, что все будет зависеть от хода уже идущих в парламенте дискуссий.