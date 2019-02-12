Годовая инфляция в январе 2019 года ожидаемо возросла и составила 5%, что соответствует нижней границе прогноза Центробанка. Об этом говорится в очередном выпуске комментария ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».

«Основными причинами роста инфляции стали факторы со стороны предложения отдельных видов продовольствия, завершение подстройки цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля, эффекты базы. Вклад повышения ставки НДС, по оценке, был ниже ожидаемого. В полной мере влияние этого фактора на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля», — отмечается в сообщении.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020-го, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Ранее Росстат сообщал, что годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% относительно января 2018 года.