Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает поспешным принятие в первом чтении законопроекта об устойчивости Рунета. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



«В первом чтении принят закон о суверенном Рунете. К сожалению, слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом. Эти отрасли развиваются как глобальные. Без четких правил и понимания это затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России», — написал он.



Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о суверенном Интернете. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».

На операторов связи возлагается обязанность при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

В первом чтении принят закон о суверенном Рунете. К сожалению, слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом. Эти отрасли развиваются как глобальные. Без четких правил и понимания это затормозит инвестиции в IT в решающий момент по цифровизации России

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 12 февраля 2019 г.