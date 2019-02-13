Совет Федерации просит правительство предусмотреть дополнительные меры по сдерживанию роста цен на моторное топливо в пределах уровня инфляции. Об этом говорится в принятом 13 февраля постановлении.

«Предусмотреть дополнительные меры сдерживания роста цен на моторное топливо в пределах уровня инфляции в РФ на среднесрочную перспективу», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, сенаторы просят Кабмин рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления нефтяным компаниям исключительного права поставки нефтепродуктов на экспорт только при условии осуществления этими компаниями обязательных поставок на внутренний рынок необходимого объема высококачественного топлива. Это предложение высказано в качестве «дополнительных мер по защите внутреннего рынка и интересов рядовых потребителей».

Траты в январе больше всего увеличились на АЗС Хотя стоимость 1 л бензина за этот период изменилась не очень значительно.

Также верхняя палата парламента рекомендует правительству рассмотреть возможность увеличения объемов субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности, а также оценить целесообразность повышения норматива обязательной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на биржевых торгах — не менее 15% производственного бензина и не менее 10% дизельного топлива.