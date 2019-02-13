Минюст России выступает за введение минимального размера алиментов на содержание детей. Об этом сообщил министр юстиции России Александр Коновалов, выступая в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«В целом считаем, что в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение прав и законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся в очной форме в организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность», — сообщил Коновалов.

Ранее на своем сайте ФССП России провела опрос, в ходе которого россияне предложили законодательно установить минимальный размер алиментов. Как сообщали ранее в ФССП, к ним поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума.