Более половины россиян в возрасте от 51 до 60 лет придерживаются пессимистичной точки зрения относительно поиска новой работы в случае увольнения

Большинство работающих россиян (65%) старше 50 лет уверены в том, что они не будут уволены до наступления пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ по заказу Торгово-промышленной палаты России.

«Большинство (65%) работающих россиян старше 50 лет уверены, что до наступления пенсионного возраста текущий работодатель их не уволит. Мужчины по сравнению с женщинами менее уверены в своем работодателе: 19% считают увольнение вероятным (9% среди женщин)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в России около 30 млн человек предпенсионного возраста, из них работают 64%. Зачастую они занимают позиции, не требующие квалификации и не соответствующие их уровню образования и опыту работы: половина является техническим и обслуживающим персоналом, а также рабочими.

Более половины (57%) россиян в возрасте от 51 до 60 лет придерживаются пессимистичной точки зрения относительно поиска новой работы в случае увольнения: они считают, что найти равноценную работу им будет невозможно или затруднительно. Каждый третий (34%) считает, что сможет найти такую же работу в случае увольнения, а 9% затруднились с ответом. Попытки поиска работы за последние два — три года в этой возрастной группе предпринимал каждый пятый (20%), и только половина из них ее нашли. Наиболее распространенными причинами длительного поиска были отказы работодателей из-за возраста (55%), низкая зарплата (18%), отсутствие вакансий (14%), сложность устроиться по специальности (8%).

«Рынок труда пока не открыт к увеличению доли работников в возрасте старше 50 лет. Работодатели не готовы предложить данной категории сотрудников должностные позиции, соответствующие их опыту и квалификации, и в принципе принять их на работу из-за несоответствия уровня их физического здоровья выполняемым функциям. Сами же россияне старше 50 лет пока также настроены не очень активно в отношении поиска новой работы и оценивают перспективы трудоустройства скорее пессимистично», — прокомментировала результаты опроса руководитель направлений HR-исследований Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Репрезентативный всероссийский опрос, проведенный НАФИ совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимательства, охватил 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах РФ. Исследование проходило в январе 2019 года. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.