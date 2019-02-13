В России с 1 января 2017 года был введен «налог на Google»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал крайне актуальными для РФ и других европейских стран вопросы налогов для Google и Facebook. В среду в Госдуме состоялась встреча Володина с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

«Сегодня что получается: крупные компании — Google и Facebook работают на территории европейских стран, они работают и в Словацкой Республике, и в России, притом налоги не платят… Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер», — сказал Володин в ходе встречи.

В России с 1 января 2017 года был введен так называемый «налог на Google». Соответствующий закон обязал IT-компании в полном объеме уплачивать НДС от продажи российским пользователям электронных товаров и услуг. Норма касается компаний, предоставляющих через Интернет права на использование компьютерных программ, в том числе игр и баз данных, оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений, по поддержке электронных ресурсов, по использованию электронных книг, музыки, видео, по предоставлению доменов, по хостингу и так далее.