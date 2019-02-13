Минтруд с 2020 года запустит эксперимент по заключению и расторжению трудовых договоров в электронном виде, в нем примут участие десять работодателей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту министерства, размещенной на портале проектов нормативных правовых актов.

«Целью законопроекта является отработка механизмов ведения в организации документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, а также подготовка предложений по внесению изменений в законодательство. Срок проведения эксперимента планируется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года», — отмечается в пояснительной записке.

Уточняется, что проект соответствующего федерального закона разработан в рамках реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Согласно пояснительной записке, в течение 2019 года будет подготовлен ряд законопроектов, регламентирующих работу с электронными документами, а также будет урегулирован вопрос об использовании отечественных технических средств и программного обеспечения для работы с этой информацией и ее хранения.

Законопроектом предполагается, что проведение эксперимента в организации и договоренности по его порядку будут отражены в коллективном договоре или соглашении с работником о его участии в эксперименте. Работодатели на добровольной основе участвуют в эксперименте и самостоятельно определяют виды документов, связанных с работой, в отношении которых будет проводиться эксперимент, а также вид электронной подписи, применяемый при ведении документов, связанных с работой.

Планируется, что правительство РФ утвердит перечень работодателей, участвующих в эксперименте (по их согласию), в который войдут около десяти организаций. Минтруд России ежегодно будет представлять в правительство с учетом мнения сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений отчет о результатах эксперимента и предложения по внесению изменений в законодательство РФ.