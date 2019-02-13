Правительство не обсуждает дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин журналистам в кулуарах форума «Сочи-2019».

«Вы знаете, нет, мы проиндексировали МРОТ. Мы сейчас исходим из того, что в прошлом году уже было две индексации, при этом это были индексации достаточно высокие: то есть с 1 января и 1 мая была проиндексирована минимальная зарплата», — сказал он.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11 тыс. 280 рублей.