Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов предложил ввести курс по пенсионной системе в школах. Такую идею он озвучил, выступая на одной из сессий Российского инвестиционного форума в Сочи. По словам Дроздова, учебные материалы для школьников уже есть.

«Мы порядка восьми лет издаем учебное пособие для старших школьников, для студентов колледжей (о пенсионной системе. — Прим. ред.), оно очень простое. Порядка шести миллионов школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда. Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту», — сказал глава ПФР.

Он также рассказал о планах ведомства запустить новый адресный просветительский проект «Моя пенсия». Гражданам среднего возраста об их пенсионных перспективах будут рассказывать волонтеры и роботы.

«Все помнят, что были «письма счастья» в свое время, но они были не очень понятны, мы их рассылали. Мы собираемся также запустить проект, называется «Моя пенсия», взять целевую аудиторию граждан, которые уже имеют некую трудовую историю, но им еще 15—20 лет до пенсии, и к ним адресно идти через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций, показать им, что происходит, сколько бы они получали на пенсии, если продолжат в этом же объеме, и что нужно сделать, чтобы за оставшееся время получить максимальную выгоду от пенсионного страхования», — пояснил Дроздов.