Банковские санкции США против России могут повлечь отключение страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Объявление (санкций) в отношении российской банковской системы — это может быть и отключение SWIFT. Несмотря на колоссальные затраты, которые нам анонсировали и Сбербанк, и Центробанк, вы видите, что должной работы карты «Мир» нет... Это говорит о нашей крайней уязвимости и недооценке существующих угроз», — сказал Коломейцев журналистам.

«Мы считаем, что надо вернуться к двухконтурной банковской системе, изменить закон о Центробанке, потому что мы рано или поздно, если хотим быть независимыми, должны вернуться к золотому обеспечению денежной единицы нашей», — добавил депутат.