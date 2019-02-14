Механизм подключения к формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в зависимости от уровня зарплаты, при котором граждане с низкими зарплатами не будут автоматически подключены к отчислению взносов на будущую пенсию, будет обсуждаться в рамках публичной дискуссии. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

Автоматическое, «сервисное» подключение к ИПК будет предусмотрено только для высокооплачиваемых работников, рассказывал ранее уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин. Для россиян, чьи зарплаты будут меньше определенного уровня (планка отсечения пока не определена), механизм включения в систему по умолчанию применяться не будет. Чтобы участвовать в ИПК, они должны будут подать заявку.

В ЦБ считают такой механизм подключения к ИПК предложением социального блока правительства. «Как я понял интервью (Юрия) Воронина — это предложения социального блока правительства: людям, у которых нет лишних денег и у которых коэффициент замещения в силу низкой зарплаты сегодня достаточно хороший на основе государственной пенсии, не предлагать легкий доступ к институту ИПК. При этом по их желанию, естественно, они могут на абсолютно обычных условиях там участвовать», — сказал журналистам Швецов.

По его словам, проект ИПК должен создавать удобство для населения. «Если социальный блок считает, что можно выделить группы населения, которым ИПК в ближайшие годы не будет показан с точки зрения их профиля доходов и ожиданий по пенсии, то, наверное, это разумный подход», — сказал Швецов.

«Когда это предложение будет сделано официально в рамках дискуссии, которую, я надеюсь, мы начнем по ИПК, это тоже будет обсуждаться», — подчеркнул он.