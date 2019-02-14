Средний размер ипотечных кредитов у молодежи (до 25 лет) вырос на 14,5% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в 2018 году был отмечен в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 14,5% (или на 221,3 тыс. рублей) и составил 1,75 млн рублей (в 2017 году — 1,53 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Также средний размер ипотечного кредита увеличился в сегменте заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет на 12,4%, 30—39 лет — на 9,2%, 40—49 лет — на 9,9%, от 50 до 59 лет — на 2,9%.

Самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в 2018 году брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,39 млн рублей, а наименьшие — заемщики старше 65 лет (0,86 млн рублей).

В целом по стране в прошлом году средний размер ипотечного кредита вырос на 9,4%, или на 194,5 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом и составил 2,19 млн против 2 млн в 2017 году. Наибольший средний размер ипотечного кредита в 2018 году был зафиксирован в Москве — 4,80 млн рублей, Московской области — 3,34 млн, Санкт-Петербурге — 2,77 млн.