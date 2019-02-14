Профицит федерального бюджета России в январе 2019 года составил 282,6 млрд рублей, или 3,7% ВВП. Такова предварительная оценка Минфина.

Доходы бюджета РФ за месяц — 1,4851 трлн рублей, или 7,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Расходы исполнены в объеме 1,202 трлн рублей (6,7% к общему объему расходов федерального бюджета по действующему закону и 6,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений).

Федеральная налоговая служба за отчетный период перечислила в казну 981,4 млрд рублей, или 8% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 421,1 млрд (7,1%), другие федеральные органы в общей сложности перечислили 82,9 млрд (4,9% к прогнозу на год).