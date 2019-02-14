Ускорение инфляции в РФ и перенос индексации зарплат в бюджетном секторе могут привести к дальнейшему замедлению роста реальных зарплат в I квартале текущего года. Такой прогноз приводится в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Авторы напоминают, что замедление роста реальной заработной платы в декабре ускорилось. По данным Росстата, в декабре рост номинальной зарплаты составил 6,9% после 8,2% в годовом выражении в ноябре. В реальном выражении рост зарплат за счет ускорения инфляции замедлился сильнее: до 2,5% в декабре с 4,2% в предыдущем месяце.

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Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, по оценке, выросла на 9,9%.

В госсекторе номинальная зарплата в декабре выросла на 11,7% после 12,2% месяцем ранее. В частном секторе замедление было более выраженным: до 6,9% в годовом выражении с 7,7%.

«Ускорение инфляции и перенос индексации зарплат в бюджетном секторе на 1 октября могут привести к дальнейшему снижению роста реальной заработной платы в I квартале 2019 года», — заключают авторы бюллетеня. Как уточняется, представленные в бюллетене выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

«Динамика медианы роста заработной платы по видам экономической деятельности указывает на то, что ускорение роста заработных плат в начале прошлого года было сосредоточено в небольшом количестве отраслей. Медиана в 2018 году колебалась около среднего уровня 8%, что примерно соответствует росту заработной платы в частном секторе», — указывают аналитики.

Также они приводят данные Росстата, согласно которым в 2018 году уровень безработицы составил 4,8%, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений.

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