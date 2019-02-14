Минэкономразвития РФ проработает, какие правила специальных административных районов (САР, аналоги зарубежных офшоров) можно распространить на всю территорию России. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Мы стараемся улучшать качество российской юрисдикции, и то, что мы делаем в рамках проекта по САРам — сейчас это Калининград и Приморский край, — будем смотреть, какие из этих правил можно распространить на территорию всей страны», — сказал министр.

Ранее на пленарном заседании форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем необходимо проанализировать работу САР. Если их деятельность будет положительна, то количество таких районов можно будет увеличить, считает премьер.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний создаются на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.