Из-за повышения НДС и действия временных факторов инфляция в РФ, вероятно, еще несколько повысится в ближайшие месяцы, прежде чем начнет снижение и вернется к 4% в первой половине 2020 года. Такой прогноз представлен в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики напоминают, что в январе годовая инфляция временно повысилась до 5% после 4,3% в декабре. Ускорение роста потребительских цен, наметившееся еще в декабре, было ожидаемо с учетом повышения базовой ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, а также низкой базы января прошлого года, указывают авторы «Трендов».

Влияние повышения НДС на динамику потребительских цен в январе они предварительно оценивают в 0,3—0,4 процентного пункта.

«Стремление крупных розничных торговых сетей растянуть повышение цен во времени и сделать его менее заметным для покупателей в условиях невысокого роста потребительского спроса, вероятно, сдержало более активный перенос повышения НДС в рост розничных цен. Кроме того, укрепление рубля в январе создало понижательное давление на цены ряда товаров и услуг, частично компенсировавшее эффект от повышения НДС», — рассуждают авторы бюллетеня.

«Судя по всему, перенос повышения НДС в розничные цены будет более длительным, чем ожидалось ранее, при этом итоговый вклад в инфляцию будет находиться вблизи нижней границы оцениваемого ранее диапазона 0,6—1,5%», — пишут они.



По оценке экспертов ЦБ, среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают. «Краткосрочные проинфляционные риски в целом сократились, оставаясь повышенными из-за еще не закончившегося переноса в цены произошедшего в 2018 году ослабления рубля к основным валютам и повышения базовой ставки НДС… В результате уменьшения краткосрочных проинфляционных рисков инфляция на конец I квартала, скорее всего, окажется вблизи нижней границы прогнозного диапазона Банка России (5,5—6%). Вместе с тем продолжающееся восстановление паритета относительных цен после замедленного роста цен на продовольственные товары в 2018 году предполагает возможность их дальнейшего опережающего роста по сравнению с ценами на непродовольственные товары в 2019 году. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Среди основных проинфляционных рисков — геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, повышательное влияние на цены ускоряющегося роста потребительского кредитования, произошедшее увеличение инфляционных ожиданий бизнеса и населения, рост дефицита кадров на рынке труда», — говорится в бюллетене.

Как уточняется, выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.