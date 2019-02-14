Российские компании, имеющие активы за рубежом, демонстрируют заинтересованность в продлении сроков амнистии капитала, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы видим, что в последнее время многие компании активизировали взаимодействие с налоговыми службами относительно раскрытия информации и легализации того бизнеса, который сейчас за рубежом. Поэтому есть запрос на продолжение амнистии», — сказал он.

«Мы готовы продлить амнистию на год, чтобы эти деньги работали здесь, инвестировались здесь, — отметил Силуанов. — Мы считаем, что таким методом мы должны вернуть бизнес сюда, предоставить хорошие возможности».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах. Второй этап амнистии заканчивается 1 марта 2019 года.

Добровольное декларирование физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, или так называемая амнистия капитала, было запущено 1 июля 2015 года и завершилось 30 июня 2016 года. Позже, в 2017 году, было решено провести второй этап амнистии.